Sander Kapper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Kapper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Kapper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Kapper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Kapper 8 Aralık 1994 tarihinde Viljandi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Kapper Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Kapper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sander Kapper'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Kapper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Kapper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Kapper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Kapper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında JK Viljandi

19 Temmuz 2016 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2016 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2017 yılında JK Tammeka

1 Ocak 2020 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka

26 Ocak 2023 yılında Pärnu Vaprus

Sander Kapper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Kapper şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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