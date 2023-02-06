Sander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander 3 Ekim 1990 tarihinde Goiás şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sander Henrique Bortolotto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sander, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sander'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Rio Branco

19 Ocak 2015 yılında Avaí FC

25 Haziran 2015 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2016 yılında Cruzeiro-RS

28 Nisan 2016 yılında Ypiranga-RS

1 Ocak 2017 yılında Cruzeiro-RS

6 Haziran 2017 yılında Sport Recife

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Sander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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