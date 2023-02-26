Sander Laht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Laht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Laht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Laht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Laht 26 Eylül 1991 tarihinde Kuressaare şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Laht Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Laht, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Sander Laht'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Laht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Laht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Laht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Laht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kuressaare

1 Ocak 2011 yılında FC Flora

1 Temmuz 2011 yılında Viljandi

1 Ocak 2013 yılında Kuressaare

26 Şubat 2016 yılında FC Flora

1 Temmuz 2016 yılında Kuressaare

Sander Laht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Laht şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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