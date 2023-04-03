Sander Lemes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Lemes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Lemes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sander Lemes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sander Lemes 14 Mart 2001 tarihinde Caarapó şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sander Ramires Lemes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sander Lemes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Sander Lemes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sander Lemes'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Sander Lemes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sander Lemes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Louletano
1 Eylül 2022 yılında Guimarães B
31 Ocak 2023 yılında Louletano
1 Şubat 2023 yılında Guimarães B
Sander Lemes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sander Lemes şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.
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