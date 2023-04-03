Sander Lemes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Lemes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sander Lemes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sander Lemes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.