Sander Puri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Puri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Puri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Puri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Puri 7 Mayıs 1988 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Puri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Puri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Puri'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sander Puri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Puri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Puri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Puri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Levadia

1 Ocak 2007 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2008 yılında Levadia

1 Ocak 2010 yılında AE Larisa

1 Ocak 2011 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2011 yılında AE Larisa

1 Ağustos 2011 yılında Lombard Pápa

1 Aralık 2011 yılında AE Larisa

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

27 Mart 2012 yılında KuPS

15 Mart 2013 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2013 yılında York City

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2015 yılında Sligo Rovers

17 Şubat 2016 yılında Karvina

5 Ağustos 2016 yılında Kalju FC

21 Ocak 2017 yılında Waterford FC

7 Şubat 2019 yılında Kalju FC

7 Şubat 2021 yılında TJK Legion

10 Şubat 2022 yılında JK Tammeka

Sander Puri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Puri şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander Puri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tartu SK 10

Estonya takımında 7 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 92 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Şubat 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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