Sander Sinilaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Sinilaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Sinilaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Sinilaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Sinilaid 7 Ekim 1990 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Sinilaid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Sinilaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sander Sinilaid'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Sinilaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Sinilaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Sinilaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Sinilaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Flora U19

1 Ocak 2009 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2011 yılında Viljandi

10 Şubat 2013 yılında Kuressaare

1 Ocak 2014 yılında Paide

5 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

11 Ocak 2023 yılında Kalev

Sander Sinilaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Sinilaid şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander Sinilaid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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