Sander Svela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Svela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Svela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Svela 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Alvestad Svela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Svela Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Svela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sander Svela'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sander Svela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Svela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Svela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Svela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2021 yılında IK Start

Sander Svela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Svela şuan IK Start takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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