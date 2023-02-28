Sandey Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandey Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandey Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandey Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandey Song 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandey Song Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sandey Song'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandey Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandey Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandey Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandey Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2021 yılında Gijduvon

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Sandey Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandey Song şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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