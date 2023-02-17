Sandi Nuhanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandi Nuhanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandi Nuhanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandi Nuhanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandi Nuhanovic 5 Aralık 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sandi Nuhanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandi Nuhanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Sandi Nuhanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına - tarihinde katılmıştır. Sandi Nuhanovic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sandi Nuhanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandi Nuhanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandi Nuhanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandi Nuhanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandi Nuhanovic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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