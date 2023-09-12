Sandıkçı: “İlçemize yeni, güvenli ve konforlu yollar kazandırıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ulaşım alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerle yeni, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sandıkçı: “İlçemize yeni, güvenli ve konforlu yollar kazandırıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ulaşım alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerle yeni, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekipler tarafından sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin tüm mahallelerinde yol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Sandıkçı, "Ulaşım alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerle yeni, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Çalışma planlarımız doğrultusunda, asfalt yol, beton yol ve taş parke yol çalışmalarımızı ekiplerimizle birlikte titizlikle gerçekleştiriyoruz. SASKİ ile birlikte sürdürdüğümüz koordineli çalışmalarla, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde, üstyapı çalışmalarımızı süratle tamamlıyoruz. Bir taraftan sıcak asfalt serim, beton ve taş parke yol çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan ise yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geleceğe yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, sağlam ve uzun ömürlü yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Sandıkçı: “İlçemize yeni, güvenli ve konforlu yollar kazandırıyoruz”

Sandıkçı: “İlçemize yeni, güvenli ve konforlu yollar kazandırıyoruz”

Sandıkçı: “İlçemize yeni, güvenli ve konforlu yollar kazandırıyoruz”

Sandıkçı: “İlçemize yeni, güvenli ve konforlu yollar kazandırıyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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