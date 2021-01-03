Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün tatil çekilişi büyük yankı uyandırdı!
Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı çekiliş görenleri hayrete düşürdü. Kendisini takip edenlere çekilişle tatil hediye eden Çöl'ün bu paylaşımına vatandaşlar tarafından yüzlerce yorum ve retweet geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sosyla medyadan yaptığı paylaşıma vatandaşlar tarafından yoğun ilgi geldi. Vatandaşlara yaptığı çekilişle tatil fırsatı sunan Çöl'ün bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu.
YÜZLERCE YORUM VE RETWEET GELDİ
Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise, hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının 'retweet' yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına ise ‘katılıyorum' yazmaları şartını koydu.
Başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısının yorum ve retweet yaptı.
?YOĞUN İSTEK ÜZERİNE!— MUSTAFA ÇÖL (@mustafacol_) December 29, 2020
?ÇEKİLİŞ ZAMANI!
?♂️Termal tatile hazır mısın?
?1 ay içinde kullanabileceğiniz 3 Gün 2 GECE TATİL!
Şartlar:
1: @thermalpark_ & @ahmetyyavuz takip et,
2: @mustafacol_ takip et,
4: Bu paylaşımı RT&Beğeni Yap
5: Yoruma KATILIYORUM yaz!
Sonuç: 03.01.2021! pic.twitter.com/SBSbJGctsW