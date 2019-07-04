Sandıklı Topeşe Camiinde yaz kuran kursları devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Topeşe Camiinde çocuklar için yaz kuran kursları devam ediyor.

Okulların tatil olması ile birlikte Sandıklı Müftülüğünün organize ettiği yaz kuran kursları Topeşe Camiinde yapılıyor. Cami imamı Ahmet Demirtaş ve müezzin Ahmet Sert, Kur'an kursunu hafta içi her gün sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kız ve erkek çocuklarına verildiğini belirtti. Çocukları teşvik amacı ile kurstan sonra cami önünde her gün mutlaka dondurma, meyve suyu, çikolata ve bisküvi ikramı yaptıklarını bildiren Demirtaş, onları camiye alıştırmak ve dini öğrenmeleri için çaba sarf etiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA