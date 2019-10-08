Sandıklı’da 34 kişilik geçici işe 600 kişi müracaat etti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 34 personel alınacağı duyurusu üzerine 600 kişi müracaatta bulundu.

Halk Eğitim Müdürlüğünde mülakata girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren 600 kişi saatlerce bekledi. İŞKUR aracılığı ile toplum yararına hizmet kadrosundan Milli Eğitim Müdürlüğüne alınacak personel sayısı ise 17 güvenlik görevlisi ve 17 temizlik personeli olmak üzere 34 kişi olarak açıklanmıştı.

Kaynak: İHA