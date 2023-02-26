Sandile Khumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandile Khumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandile Khumalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandile Khumalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandile Khumalo 28 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandile Khumalo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sandile Khumalo'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandile Khumalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandile Khumalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandile Khumalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandile Khumalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AmaZulu FC

Sandile Khumalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandile Khumalo şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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