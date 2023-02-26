Sandile Mthethwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandile Mthethwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandile Mthethwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandile Mthethwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandile Mthethwa 14 Nisan 1997 tarihinde Richards Bay, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandile Mthethwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 29 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Sandile Mthethwa'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandile Mthethwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandile Mthethwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandile Mthethwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandile Mthethwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında Orlando Pirates

15 Temmuz 2017 yılında Richards Bay

30 Haziran 2018 yılında Orlando Pirates

2 Temmuz 2018 yılında Richards Bay

30 Haziran 2019 yılında Orlando Pirates

19 Temmuz 2019 yılında Chippa United

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

1 Ekim 2020 yılında Chippa United

30 Haziran 2022 yılında Orlando Pirates

Sandile Mthethwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandile Mthethwa şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Sandile Mthethwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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