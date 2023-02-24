Sandor Hidi M kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandor Hidi M Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandor Hidi M adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandor Hidi M Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandor Hidi M 20 Şubat 2001 tarihinde Velyka Dobron şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandor Hidi M Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Sandor Hidi M , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sandor Hidi M 'nin Vasas FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandor Hidi M Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandor Hidi M isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandor Hidi M Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandor Hidi M futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında ETO FC Győr

29 Ocak 2020 yılında Vasas FC

Sandor Hidi M Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandor Hidi M şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Sandor Hidi M Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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