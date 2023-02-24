Sandor Vajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandor Vajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandor Vajda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandor Vajda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandor Vajda 14 Aralık 1991 tarihinde Mátészalka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandor Vajda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sandor Vajda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sandor Vajda'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandor Vajda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandor Vajda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandor Vajda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandor Vajda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Zakarpattia

1 Temmuz 2009 yılında Stal D.

30 Haziran 2010 yılında Zakarpattia

1 Temmuz 2010 yılında Beregvideyk

31 Aralık 2010 yılında Zakarpattia

1 Ocak 2012 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2012 yılında Goverla

1 Temmuz 2012 yılında Slavutych

1 Ocak 2013 yılında Naftovyk

20 Kasım 2014 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2015 yılında Balmazújváros

18 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

Sandor Vajda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandor Vajda şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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