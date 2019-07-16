Sandra Bullock Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SANDRA BULLOCK KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Temmuz.1964

Sandra Bullock kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sandra Bullock doğum yeri : Arlington County, Virginia, A.B.D.

SANDRA BULLOCK BİYOGRAFİSİ

Sandra Bullock, 1964 doğumlu Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu. 1994 Yapımı Speed filmindeki rolüyle çıkış yakalayan Bullock, aynı zamanda Fortis Filmsadında bir yapım şirketi sahibi.

Sandra Annette Bullock, ses öğretmeni John Bullock ile Almanyadoğumlu opera şarkıcısı Helga Meyer'in kızı olarak, 26 Temmuz 1964'de Arlington County, Virginia'da dünyaya geldi. Anne ve babasının mesleği yüzünden küçüklüğünü, kız kardeşiyle birlikte yollarda geçirmek zorunda kaldı. Bu dönemde şarkı söylemeye, baleye ve annesinin operalarında ufak rollerde yeralmaya başladı.

Sandra, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Washington'a yerleşti ve 1982'de Washington-Lee High School'u bitirdi. Lise döneminde ponpon kızlardan olan Bullock için, sınıf arkadaşları "güne neşe katan kız" diyorlardı. Daha sonra East Carolina University'e devam etti ve mezun olmasından kısa bir süre sonra oyunculuk kariyeri için New York'a taşındı.

Bir sürü dizi filmde rol aldıktan sonra, ilk önemli oyunculuk deneyimini, kadrosunda; Sylvester Stallone ve Wesley Snipes gibi önemli oyuncuların bulunduğu 1993yapımı, Demolition Man (Cezalandırıcı) adlı sinema filmi'nde yaşadı. Bundan bir yıl sonra ise Keanu Reaves ile başrolünü paylaştığı, Speed'deki rolüyle kariyerinin asıl çıkışını gerçekleştirdi.



Ekim 2004'te Lake Austin, Texas'daki evini yapan Benny Daneshjou'ya açtığı milyon dolarlık davayı kazanan Bullock, son dört yıl içinde Amerikan Kızıl Haç'ına iki milyon dolarlık bağışda bulundu.

Geçmişte Troy Aikman, Matthew Mcconaughey ve Ryan Gosling ile ilişkiler yaşayan Bullock, aktör Tate Donovan'la da bir dönem nişanlı kaldı. Sandra, 16 Haziran 2005'de motorsiklet toplayıcısı ve Monster Garage sahibi Jesse Jamesile evlendi.