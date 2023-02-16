Sandrino Braun Schumacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandrino Braun Schumacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandrino Braun Schumacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandrino Braun Schumacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandrino Braun Schumacher 4 Temmuz 1988 tarihinde Lahr şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandrino Braun Schumacher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NR marketing - sportmanagement yapmaktadır. Sandrino Braun Schumacher, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sandrino Braun Schumacher'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandrino Braun Schumacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandrino Braun Schumacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandrino Braun Schumacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandrino Braun Schumacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2003 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2005 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2006 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2009 yılında SC Pfullendorf

1 Temmuz 2012 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg II

Sandrino Braun Schumacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandrino Braun Schumacher şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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