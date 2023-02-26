Sandro Altunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Altunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Altunashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Altunashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Altunashvili 19 Mayıs 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სანდრო ალთუნაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Altunashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Sandro Altunashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sandro Altunashvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandro Altunashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Altunashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Altunashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Altunashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saburtalo

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

Sandro Altunashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Altunashvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Sandro Altunashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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