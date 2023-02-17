Sandro Di Nucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Di Nucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Di Nucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Di Nucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Di Nucci 18 Ocak 2002 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Di Nucci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sandro Di Nucci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sandro Di Nucci'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro Di Nucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Di Nucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Di Nucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Di Nucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Winterthur U18

6 Temmuz 2020 yılında Winterthur U21

30 Haziran 2022 yılında Winterthur U21

6 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

Sandro Di Nucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Di Nucci şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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