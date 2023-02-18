Sandro Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Jovanovic 23 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Jovanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Sandro Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına - tarihinde katılmıştır. Sandro Jovanovic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Jovanovic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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