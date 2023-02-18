Sandro Kulenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Kulenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sandro Kulenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sandro Kulenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sandro Kulenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Kulenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Kulenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Kulenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Kulenovic 4 Aralık 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Sandro Kulenović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Kulenovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Sandro Kulenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sandro Kulenovic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro Kulenovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sandrokule/

Sandro Kulenovicboyu ve yaşı kaç

Sandro Kulenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Kulenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sandro Kulenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Kulenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2008 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Legia Varşova

21 Temmuz 2017 yılında Juventus U19

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

2 Eylül 2019 yılında Dinamo Zagreb

21 Eylül 2020 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

31 Ağu 2021 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Sandro Kulenovic kimdir

Sandro Kulenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Kulenovic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Zagreb

Sandro Kulenovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sandro Kulenovic nereli

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