Sandro Lauper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Lauper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Lauper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Lauper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Lauper 25 Ekim 1996 tarihinde Oberdiessbach BE şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sandro Mike Lauper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Lauper Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Sandro Lauper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sandro Lauper'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sandro Lauper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sml.30/

Sandro Lauper Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sandro Lauper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sandro Lauper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Lauper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U21

15 Ocak 2015 yılında FC Thun U21

5 Şubat 2016 yılında FC Thun

1 Temmuz 2018 yılında BSC Young Boys

Sandro Lauper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Lauper şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Konolfingen (bis 06/2007), BSC Young Boys (07/2007 - 06/2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.