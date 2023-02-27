Sandro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Lima 28 Ekim 1990 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sandro César Cordovil de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Lima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Sandro Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Sandro Lima'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandro Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sandrolima_91/

Sandro Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2014 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2014 yılında Académico Viseu

30 Haziran 2015 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2015 yılında Chaves

30 Haziran 2016 yılında Anápolis-GO

25 Ağustos 2016 yılında Académico Viseu

30 Haziran 2018 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2018 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2019 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

28 Temmuz 2020 yılında Anápolis-GO

2 Eylül 2020 yılında TJ Jinmen Tiger

1 Şubat 2021 yılında Gençlerbirliği

20 Haziran 2022 yılında Gwangju FC

Sandro Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Lima şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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