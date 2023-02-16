Sandro Plechaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Plechaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sandro Plechaty kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sandro Plechaty ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sandro Plechaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Plechaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Plechaty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Plechaty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Plechaty 24 Ağu 1997 tarihinde Lünen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Plechaty Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Sandro Plechaty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sandro Plechaty'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sandro Plechatyboyu ve yaşı kaç

Sandro Plechaty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Plechaty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Sandro Plechaty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Plechaty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Dortmund U17

1 Ocak 2014 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2014 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 II

10 Ağu 2020 yılında RW Essen

Sandro Plechaty kimdir

Sandro Plechaty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Plechaty şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BV Brambauer (2002-2007), Borussia Dortmund (2007-2013), VfL Bochum (2014-2015), FC Schalke 04 (2015-2016)

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Sandro Plechaty nereli

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