Sandro Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Ramirez 9 Temmuz 1995 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sandro Ramírez Castillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sandro Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sandro Ramirez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sandroramirez9

http://www.instagram.com/sandroramirez9/

Haberin Devamı

Sandro Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sandro Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sandro Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U18

1 Temmuz 2012 yılında Barça U19

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona

7 Temmuz 2016 yılında Málaga CF

3 Temmuz 2017 yılında Everton

30 Ocak 2018 yılında Sevilla

30 Haziran 2018 yılında Everton

30 Ağu 2018 yılında Sociedad

30 Haziran 2019 yılında Everton

2 Temmuz 2019 yılında Real Valladolid

20 Temmuz 2020 yılında Everton

5 Ekim 2020 yılında SD Huesca

2 Ağu 2021 yılında Getafe

30 Haziran 2022 yılında SD Huesca

22 Ağu 2022 yılında Las Palmas

30 Haziran 2023 yılında SD Huesca

Sandro Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Ramirez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sandro Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AD Barrio Atlántico (1999-2002)

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.