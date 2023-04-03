Sandro Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sandro Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sandro Reyes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sandro Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Reyes 29 Mart 2003 tarihinde Makati City şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Filipinler,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sandro Miguel Sison Reyes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Reyes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tenet Football yapmaktadır. Sandro Reyes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sandro Reyes'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandro Reyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_sandroreyes/

Sandro Reyesboyu ve yaşı kaç

Sandro Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Sandro Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında ADT

29 Ocak 2022 yılında Kaya FC-Iloilo

31 Ocak 2023 yılında Gr. Fürth II

Sandro Reyes kimdir

Sandro Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Reyes şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Barcelona (2012-2015), FC Santboià (2015-2016), UE Sants (2016-2021)

Sandro Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Filipinler takımında 6 numaralı formasıyla 18 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Filipinler U23 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Filipinler U20 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Philippines U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sandro Reyes nereli

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