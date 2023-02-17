Sandro Schendl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Schendl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Schendl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Schendl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Schendl 19 Mart 2003 tarihinde Güssing şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Schendl Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Sandro Schendl, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 25 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Sandro Schendl'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro Schendl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Schendl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Schendl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Schendl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Güssing Altyapı

31 Ekim 2014 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz II

25 Kasım 2020 yılında Sturm Graz

Sandro Schendl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Schendl şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sandro Schendl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Mischendorf/Neuhaus (2009-)

Avusturya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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