Sandro Shetsiruli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Shetsiruli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Shetsiruli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Shetsiruli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Shetsiruli 7 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სანდრო შეწირული şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Shetsiruli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sandro Shetsiruli'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandro Shetsiruli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Shetsiruli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Shetsiruli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Shetsiruli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

1 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

1 Temmuz 2020 yılında FC Aragvi

1 Ocak 2021 yılında FC Gagra

Sandro Shetsiruli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Shetsiruli şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Sandro Shetsiruli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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