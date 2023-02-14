Sandro Theler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Theler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Theler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Theler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Theler 15 Aralık 2000 tarihinde Brig-Glis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Theler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Sandro Theler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sandro Theler'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro Theler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sandro Theler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Theler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Theler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U21

21 Ocak 2020 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2023 yılında FC Sion

Sandro Theler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Theler şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Brig-Glis (2008-2013), FC Saxon Sports (2013-2014), FC Sion (2014-)

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