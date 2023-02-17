Sanel Bajrektarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanel Bajrektarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sanel Bajrektarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sanel Bajrektarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sanel Bajrektarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanel Bajrektarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanel Bajrektarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanel Bajrektarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanel Bajrektarevic 30 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanel Bajrektarevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sanel Bajrektarevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sanel Bajrektarevic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sanel Bajrektarevicboyu ve yaşı kaç

Sanel Bajrektarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanel Bajrektarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sanel Bajrektarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanel Bajrektarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rapid/KSV III

1 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

Sanel Bajrektarevic kimdir

Sanel Bajrektarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanel Bajrektarevic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Kapfenberg (2009-)

Sanel Bajrektarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Sanel Bajrektarevic nereli

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