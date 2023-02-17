Sanel Saljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanel Saljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sanel Saljic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sanel Saljic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sanel Saljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanel Saljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanel Saljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanel Saljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanel Saljic 27 Kasım 2005 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Sanel Šaljić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanel Saljic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Sanel Saljic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sanel Saljic'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sanel Saljicboyu ve yaşı kaç

Sanel Saljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanel Saljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Sanel Saljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanel Saljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Admira Altyapı

3 Nisan 2018 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Sanel Saljic kimdir

Sanel Saljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanel Saljic şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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Sanel Saljic nereli

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