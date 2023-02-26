Sanele Barns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanele Barns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanele Barns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanele Barns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanele Barns 2 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanele Barns Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sanele Barns, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sanele Barns'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sanele Barns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanele Barns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sanele Barns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanele Barns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TS Galaxy FC

15 Şubat 2021 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Sanele Barns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanele Barns şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.