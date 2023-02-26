Sanele Tshabalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanele Tshabalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanele Tshabalala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanele Tshabalala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanele Tshabalala 12 Mayıs 1998 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanele Tshabalala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sanele Tshabalala'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sanele Tshabalala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanele Tshabalala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sanele Tshabalala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanele Tshabalala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bidvest Wits FC

31 Ağustos 2018 yılında Kaizer Chiefs II

1 Temmuz 2019 yılında Swallows FC

Sanele Tshabalala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanele Tshabalala şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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