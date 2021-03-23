Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin eşi Ceylan'ı canlandıran Sanem Çelik'in diziye veda edeceği konuşuluyor. Sanem Çelik'in diziden ayrılacağı öğrenildikten sonra çoğu kişi tarafından Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde aratılan soruların cevapları haberimizde...

SANEM ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Sanem Çelik 18 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına 1982 yılında Erenköy İlkokulu'nda başlayan Sanem Çelik, okul yıllarında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Bale eğitimi alarak 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak 1994-1996 yılında oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan 46 yaşındaki Sanem Çelik aynı zamanda animasyon ve seslendirme de yapmıştır.

SANEM ÇELİK’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1996: Yaban

2000: Filler ve Çimen

2002: Sır Çocukları

2005: Ayın Karanlık Yüzü

2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2014: Balık

1997-1999: Kara Melek

2000 : Kör Talih

2002 : Canım Kocacım

2003 : Günahım Neydi Allah’ım

2004-2006: Aliye

2008-2009: Güldünya

2013 : İnadına Yaşamak

2014 : Çocuklar Duymasın

2016-2018, 2020-günümüz : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018-2019: Bir Litre Gözyașı

Sanem Çelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor!