Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
ATV ekranlarının fenomen dizisinin sevilen oyuncusu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan ayrıldığı haberlerinin çıkmasının ardından dizi severler tarafından aratılmaya başlandı. Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları haberimizde.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin eşi Ceylan'ı canlandıran Sanem Çelik'in diziye veda edeceği konuşuluyor. Sanem Çelik'in diziden ayrılacağı öğrenildikten sonra çoğu kişi tarafından Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde aratılan soruların cevapları haberimizde...
SANEM ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?
Sanem Çelik 18 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına 1982 yılında Erenköy İlkokulu'nda başlayan Sanem Çelik, okul yıllarında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Bale eğitimi alarak 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak 1994-1996 yılında oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan 46 yaşındaki Sanem Çelik aynı zamanda animasyon ve seslendirme de yapmıştır.
SANEM ÇELİK’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1996: Yaban
2000: Filler ve Çimen
2002: Sır Çocukları
2005: Ayın Karanlık Yüzü
2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2014: Balık
1997-1999: Kara Melek
2000 : Kör Talih
2002 : Canım Kocacım
2003 : Günahım Neydi Allah’ım
2004-2006: Aliye
2008-2009: Güldünya
2013 : İnadına Yaşamak
2014 : Çocuklar Duymasın
2016-2018, 2020-günümüz : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018-2019: Bir Litre Gözyașı
Sanem Çelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor!