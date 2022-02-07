Sanem Oktar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sanem Oktar'ın biyografisi

2020 yılında kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin Kurucu üyelerinden biri olan KAGİDER Onur Kurulu üyesi Sanem Oktar'ın biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda Sanem Oktar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Sanem Oktar'ın biyografisi...

SANEM OKTAR KİMDİR?

51 yaşındaki Sanem Oktar Öğüt 7 Mayıs 1970 yılında İzmir'de doğmuştur. Türk seri girişimci, iletişimci, melek yatırımcı ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyelerinden biridir.

İletişim ve CRM danışmanlığı, sosyal medya, dijital pazarlama ve veri tabanına dayalı pazarlama alanında geniş deneyime sahip olan Oktar, şirketlerin marka ve hizmetlerine yönelik pazarlama planlarını hazırladı ve uyguladı. Özellikle verimliliğe ve kârlılığa yönelik projelerde hizmet verdiği firmaların ekipleri ile birlikte çalıştı. İçinde bulunduğu projelerle yurt içi ve yurt dışında birçok ödül aldı.

SANEM OKTAR'IN BİYOGRAFİSİ

İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1993 yılında Colgate-Palmolive Türkiye'de başladı. 1997 yılında ilk şirketi olan Tribeca İletişim Danışmanlık Şirketini kurdu. İlerleyen yıllarda Tribal Satış ve Pazarlama Destek Hizmetleri (y. 1999) ve directComm (y. 2000) olmak üzere iletişim alanında 2 şirket daha kurdu. Aynı zamanda 2002 yılında Peppers & Rogers Türkiye'nin kurucu ortağı oldu.

2005 yılında kurulan Doğrudan Pazarlama İletişimcilik Derneğinin (DPİD) 12 kurucu üyesinden biri oldu ve 2007–2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Limon Sosyal Medya Ajansını kurdu. 2015 yılında dünyanın en büyük reklam ve medya satın alma şirketi olan WPP ile ortaklık yaptı. 2017 yılında Wunderman Thompson şirketi ile birleşen directComm, 2019'da Wunderman Thompson olarak hizmet vermeye başladı. Bu süre içinde yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu.

2015–2019 tarihleri arasında, 2010'dan beri üyesi olduğu Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) başkanlığını yaptı. Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığında kurulan Kadın20 (W20) Açılım Grubu Organizasyon Komitesi ve KAGİDER Onur Kurulu üyesidir.

2020 yılında kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin Kurucu üyelerinden biri olan Sanem Oktar, DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanlığını yapmaktadır.