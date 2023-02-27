Sang Eun Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Eun Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Eun Shin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Eun Shin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sang Eun Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Eun Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Eun Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Eun Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Eun Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Eun Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Eun Shin 20 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신상은 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Eun Shin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sang Eun Shin'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sang Eun Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Eun Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Eun Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Eun Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Wanju MS

1 Ocak 2015 yılında Iri HS

1 Ocak 2018 yılında SungkyunkwanUni

28 Ocak 2021 yılında Daejeon Hana C.

Sang Eun Shin kimdir

Sang Eun Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Eun Shin şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeonbuk Hyundai Motors U12 (전북현대유소년클럽 U12, 2010-2011),
Wanju Middle School (완주중학교, 2012-2014),
Iri High School (이리고등학교, 2015-2017),
Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2018-2020)

Sang Eun Shin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U19 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Sang Eun Shin nereli

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