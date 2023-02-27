Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Hee Kang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hee Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hee Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hee Kang 7 Mart 1998 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강상희 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hee Kang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sang Hee Kang'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Hee Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Hee Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Hee Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hee Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2014 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2016 yılında Sun Moon Uni.

3 Ocak 2020 yılında FC Seoul

Sang Hee Kang kimdir

Sang Hee Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hee Kang şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Changwon Sangnam Elementary School (창원상남초등학교, 2007-2010),
Daewol Middle School (대월중학교, 2011-2012),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2013),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2014-2016),
Sun Moon University (선문대학교, 2017-2019)

Sang Hee Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sang Hee Kang nereli

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