Sang Hun Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hun Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hun Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hun Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hun Yu 25 Mayıs 1989 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유상훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hun Yu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sang Hun Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Hun Yu'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Hun Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yussang0525/

Sang Hun Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Hun Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Hun Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hun Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2011 yılında FC Seoul

5 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

4 Eylül 2018 yılında FC Seoul

11 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Sang Hun Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hun Yu şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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