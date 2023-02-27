Sang Hyeok Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyeok Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hyeok Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hyeok Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hyeok Lee 6 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이상혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hyeok Lee Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITY SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sang Hyeok Lee'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Hyeok Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Hyeok Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Hyeok Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hyeok Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2020 yılında Dankook Univ

6 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Sang Hyeok Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hyeok Lee şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Wooi Elementary School (서울우이초등학교, 2010-2013),Mullae Middle School (문래중학교, 2014-2016),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2017-2019),Dankook University (단국대학교, 2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.