Sang Hyub Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyub Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Hyub Lim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Hyub Lim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sang Hyub Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyub Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Hyub Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyub Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hyub Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hyub Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hyub Lim 8 Temmuz 1988 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임상협 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hyub Lim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sang Hyub Lim'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sang Hyub Lim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/limsanghyub/

Sang Hyub Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Hyub Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sang Hyub Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hyub Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında RKU

1 Ocak 2009 yılında Jeonbuk Hyundai

11 Ocak 2011 yılında Busan I'Park

15 Aralık 2014 yılında Sangju Sangmu

15 Eylül 2016 yılında Busan IPark

5 Ocak 2018 yılında Suwon Bluewings

26 Temmuz 2019 yılında Jeju United

31 Aralık 2019 yılında Suwon Bluewings

4 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Sang Hyub Lim kimdir

Sang Hyub Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hyub Lim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Janghoon High School (2004-2006),
Ryūtsū Keizai University (2007-2008)

Sang Hyub Lim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Sang Hyub Lim nereli

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