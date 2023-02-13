Sang Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hyuk Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hyuk Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hyuk Lee 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Güney Kore uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 이상혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hyuk Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mentormanagement yapmaktadır. Sang Hyuk Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Hyuk Lee'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sang Hyuk Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sang Hyuk Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Hyuk Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hyuk Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Daegu Alt.

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC U18

25 Ocak 2019 yılında Pardubice

1 Eylül 2022 yılında FC Cartagena

Sang Hyuk Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hyuk Lee şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Sinjeong Elementary School (서울신정초등학교, 2011-2012),Daegu FC U15 (율원중학교, 2013-2015),Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2016-2018)

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