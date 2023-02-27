Sang Ki Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Ki Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Ki Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Ki Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Ki Lee 7 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이상기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Ki Lee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Sang Ki Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Ki Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Ki Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Ki Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Ki Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Ki Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2015 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2017 yılında Pohang Steelers

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Pohang Steelers

13 Temmuz 2021 yılında Daegu FC

12 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Sang Ki Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Ki Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bucheon Jungwon Elementary School (부천중원초등학교, -2008)Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2009-2011),Pohang Steelers U18 (포항제철공업고등학교, 2012 / 포항제철고등학교, 2013-2014),Yeungnam University (영남대학교, 2015-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.