Sang Min Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Min Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Min Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Min Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Min Lee 29 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이상민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Min Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Min Lee'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Min Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Min Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Min Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Min Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında S.Bluewings U18

15 Temmuz 2022 yılında Suwon Bluewings

Sang Min Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Min Lee şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sang Min Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Masan Hapseong Football School (마산합성축구교실, 2015-2016),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2017-2019),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2020-),

Güney Kore U14 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U13 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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