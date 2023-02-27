Sang Min Sim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Min Sim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Min Sim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Min Sim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sang Min Sim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Min Sim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Min Sim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Min Sim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Min Sim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Min Sim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Min Sim 21 Mayıs 1993 tarihinde Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 심상민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Min Sim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Sang Min Sim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sang Min Sim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Min Sim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Min Sim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Min Sim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Min Sim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Chung-Ang Uni

1 Ocak 2014 yılında FC Seoul

25 Temmuz 2016 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2016 yılında FC Seoul

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Pohang Steelers

Sang Min Sim kimdir

Sang Min Sim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Min Sim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeonha Elementary School (전하초등학교, 2003-2005),
Hyojung Middle School (효정중학교, 2006-2008),
Busan BuGyeong High School (부경고등학교, 2009-2011),
Chung-Ang University (중앙대학교, 2012-2013)

Sang Min Sim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sang Min Sim nereli

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