Sang Pil Bae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Pil Bae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Pil Bae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sang Pil Bae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sang Pil Bae 20 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 배상필 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sang Pil Bae Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sang Pil Bae'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sang Pil Bae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sang Pil Bae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında SOL FC U18
1 Ocak 2020 yılında S. Inchang HS
1 Ocak 2021 yılında Sangji Uni
10 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.
Sang Pil Bae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sang Pil Bae şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Songjeong Youth FC (서울송정유소년축구클럽, 2014),
Chung-Ang University Middle School (중앙대학교사범대학부속중학교, 2015-2017),
SOL FC U18 (2018-2019),
Inchang High School (인창고등학교, 2020),
Sangji University (상지대학교, 2021-2022)
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