Sang Woo Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Woo Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Woo Kang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Woo Kang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sang Woo Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Woo Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Woo Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Woo Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Woo Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Woo Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Woo Kang 7 Ekim 1993 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강상우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Woo Kang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Sang Woo Kang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Woo Kang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sang Woo Kang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ksw1217/

Sang Woo Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Woo Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Woo Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Woo Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Jungkyung HS

1 Temmuz 2010 yılında Jaehyun HS

1 Ocak 2012 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2014 yılında Pohang Steelers

21 Ocak 2019 yılında Sangju Sangmu

27 Ağustos 2020 yılında Pohang Steelers

14 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

Sang Woo Kang kimdir

Sang Woo Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Woo Kang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Deokam Elementary School (서울덕암초등학교, -2005),
Jaehyun Middle School (재현중학교, 2006-2008),
Jungkyung High School (중경고등학교, 2009-2010),
Jaehyun High School (재현고등학교, 2010-2011),
Kyung Hee University (경희대학교, 2012-2013)

Sang Woo Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 15 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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Sang Woo Kang nereli

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