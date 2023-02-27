Sang Wook Gi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Wook Gi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Wook Gi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Wook Gi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Wook Gi 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 지상욱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Wook Gi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sang Wook Gi'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Wook Gi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Wook Gi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Wook Gi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Wook Gi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cheonan U. U15

1 Ocak 2019 yılında Jeju United U18

1 Ocak 2022 yılında Yong In Uni

9 Ocak 2023 yılında Jeju United

Sang Wook Gi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Wook Gi şuan Jeju United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Suwon Samsung Bluewings Academy Songtan (송탄주니어, 2013),Suwon Samsung Bluewings Academy Pyeongtaek U12 (블루윙즈평택 U12, 2014-2015),Suwon Samsung Bluewings Academy Pyeongtaek U15 (블루윙즈평택 U15, 2016-2017),Cheonan United U15 (천안유타이티드 U15, 2018),Jeju United U18 (제주유나이티드 U18, 2019-2021),Yong In University (용인대학교, 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.