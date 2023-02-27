Sang Yun Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Yun Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Yun Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Yun Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Yun Kang 31 Mayıs 2004 tarihinde ---, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강상윤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Yun Kang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Yun Kang'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Yun Kang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/31_may_ksy/

Sang Yun Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Yun Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Yun Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Yun Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Jeonbuk H. U18

15 Mart 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Sang Yun Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Yun Kang şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sang Yun Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeju Oedo Elementary School (제주외도초등학교, 2014-2016),Jeonbuk Hyundai Motors U15 (동국대학교 사범대학 부속 금산중학교, 2017-2019),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2020-)

Güney Kore U20 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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